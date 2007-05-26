Встреча в Секретариате завершена

Встреча в Секретариате Президента завершена. Журналисты ожидают официальных сообщений и комментариев участников. В Секретариат прошёл лидер Нашей Украины Вячеслав Кириленко.

Как сообщал УНИАН, в 21.00 в Секретариате началась встреча Президента Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Украины пятого созыва Александром МОРОЗОМ, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Иваном ПЛЮЩЕМ и лидером оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО.