Встреча в Секретариате завершена
00:01, 26 мая 2007Общество
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Встреча в Секретариате Президента завершена. Журналисты ожидают официальных сообщений и комментариев участников. В Секретариат прошёл лидер Нашей Украины Вячеслав Кириленко.
Как сообщал УНИАН, в 21.00 в Секретариате началась встреча Президента Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Украины пятого созыва Александром МОРОЗОМ, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Иваном ПЛЮЩЕМ и лидером оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО.
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