Одесским гаишникам велели вызубрить номера чиновничьих авто

На днях рядовые сотрудники одесской ГАИ получили новые списки с номерами «неприкасаемых» авто. В списке, который попал в распоряжение «Сегодня», — имена первых лиц города и области. Как рассказал на условиях анонимности один из инспекторов горГАИ, такие списки были всегда и обновляются с приходом новых властей. Указанные машины запрещено останавливать для проверки документов и состояния водителя. Даже если такое авто нарушает ПДД (кроме ДТП), гаишник обязан этого «не заметить». Более того, сотрудник ГАИ должен... откозырять вип-авто. «Инспектор должен знать эти номера назубок, — поделился правоохранитель. — Если чиновники проезжают мимо, сотрудник ДПС обязан отдать честь и обеспечить беспрепятственный проезд. И не дай бог он забудет это сделать! Вызовут на ковер к начальству. Если инспектор был занят проверкой и не заметил «шишку», чиновники названивают в ГАИ — требуют наказать невнимательного».

Первое место в списке — у главы области Эдуарда Матвийчука, следом идут его замы, пишет "Сегодня". Ниже — мэр Алексей Костусев и его помощники. Сам мэр заявил, что впервые слышит о вип-списке: «Странный документ. Обязательно поинтересуюсь, кто его автор».

Особняком стоят и правоохранители. Интересно, что у начальника облСБУ Виктора Кобыльчака и главы облУВД — по три иномарки! Первый передвигается на «Лексусе», «Тойоте Лендкрузере» и «Тойоте Камри», второй — на «Мерседесе», «Тойоте Лендкрузере» и «Тойоте Авалон». Между тем, в горГАИ существование тайного списка признают, но о его предназначении говорить отказываются. «В любом подразделении ГАИ есть внутренние, ведомственные документы, комментировать которые я не буду», — заявила глава пресс-службы горГАИ Алла Марченко.