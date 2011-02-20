Воры украли деньги вместе с сейфом

Свыше 42 тыс. грн., а также иностранную валюту похитили воры в отделении «Имэксбанка», арендовавшего помещение в здании одного из сельсоветов Кодымского района Одесской области.

Как передает корреспонрдент УНИАН, по сообщению пресс-службы УМВД Украины в Одесской области, деньги вынесли из здания вместе с сейфом, в котором находились 42 тыс. 709 грн., 100 дол., 2 тыс. руб. и 70 евро.

В результате оперативно-розыскных мероприятий местной милиции сейф удалось найти: преступники выбросили его в одной из лесополос с вырезанной дверью.

Милиция продолжает поиски похитителей.