Нашли тело 8-летнего мальчика, пропавшего 18 февраля в Киеве

Тело 8-летнего мальчика, пропавшего 18 февраля в Киеве, найдено в одном из озер на Сырце.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в г. Киеве, тело мальчика, который провалился под лед, нашли водолазы. "Это озеро очень глубокое, загрязненное - местами глубина достигает 40 метров", - отметили в ЦОС.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Как сообщал УНИАН, мальчик пропал 18 февраля около 9.30 в районе улицы Сырецкой, когда вышел из дома на прогулку. В поисках мальчика были задействованы более 500 сотрудников милиции Киева и Киевской области.