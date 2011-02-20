В Тернополе создадут Католическую школу.

Как сообщил городской председатель Сергей НАДАЛ, люди, которые занимаются этим вопросом, вместе со священниками УГКЦ уже ездили в Польшу и Австрию, где перенимали опыт функционирования таких школ. «В Католической школе мы соберем тех учителей, которые действительно исповедуют христианские ценности и христианскую мораль и которым действительно интересно будет работать в таком учебном заведение», – отметил С.НАДАЛ.

По его словам, городской совет обеспечит школу помещением и учителями, церковь в свою очередь будет предоставлять программы и техническое обеспечение.

«Мы видим эту школу как элитное заведение. Церковь предлагает, чтобы в этой школе обучалось меньше учеников, чем в среднем в школах Тернополя, где-то 300-400 учеников (в среднем численность учеников в школах города составляет 500-700 – УНИАН). Но тогда появится возможность уделить больше внимания каждому ребенку и это значительно улучшит качество учебно-воспитательного процесса», – сказал С.НАДАЛ.

По его словам, Католическая школа будет открыта на базе одной из действующих школ города, ориентировочно запланировано это сделать с нового учебного года.

С.НАДАЛ также заверил, что несмотря на недофинансирование сферы образования в городе, ни одну из школ закрывать не будут. «Потому что, как только я ушел в отпуск, как начали распускать такие слухи, а на всеукраинских телеканалах политики уже даже начали заявлять об обеспокоенности, тем что якобы в Тернополе закрывают русскую школу, тогда как она никакого отношения не имеет к тем школам, о реорганизации которых шла речь. Такие заявления – это самая настоящая нелепость», – считает С.НАДАЛ.