Под прикрытием Евро-2012 в Каневе строят аэродром на 10 вертолетов?

Под прикрытием подготовки к Евро-2012 осуществляется разбазаривание государственных средств на абсолютно ненужные и непонятные вещи.

Об этом на заседании оппозиционного правительства заявил оппозиционный министр по вопросам молодежи, спорта, туризма и Евро-2012, член Бюджетного комитета парламента Остап СЕМЕРАК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Реформы и порядок».

По его словам, «под прикрытием подготовки к Евро-2012 осуществляется разбазаривание государственных средств на абсолютно ненужные и непонятные вещи – такие, например, как строительство в Каневе вертолетного аэродрома на 10 вертолетов, на которое в государственном бюджете на 2011 год заложено 148 миллионов».

«На мой депутатский запрос Национальное агентство по подготовке к Евро-2012 ответило, что, по их мнению, на финальный матч чемпионата в Киев будут лететь вертолетами туристы с Юга Украины, и им, очевидно, нужно будет остановиться в Каневе на дозаправку», – сказал О.СЕМЕРАК.

«Это просто хамское отношение к украинскому обществу», – подчеркнул он.

Оппозиционный министр отметил, что «за прошлый год правительство выделило на подготовку к чемпионату около 11 млрд. грн.; из них четыре миллиарда было заимствовано на европейском рынке, и эти средства - вместо использования по назначению - положили на депозит в украинском коммерческом банке».

«Конечно, государство платит из бюджета больше процентов на европейском рынке, чем получает дивидендов от этого кредита, – заметил О.СЕМЕРАК. – Я уже не говорю о скамейках для харьковского метро по 69 тысяч за каждую, или об офисе Национального агентства по Евро-2012, который арендуется в самом дорогом в Киеве офисном центре «Парус».

По словам депутата, «законодательная база подгоняется так, чтобы потом никто из чиновников не нес ответственности. Приведу пример. Прошло четыре месяца с тех пор, как была обнародована информация о харьковских скамейках. Хотя бы один чиновник понес за это ответственность? Возможно, хотя бы возбуждено уголовное дело? Нет. Потому что есть прикрытие – закупки к Евро-2012 проходят без тендеров. А в действительности это является разбазариванием и разворовыванием бюджетных средств», – сказал министр оппозиционного правительства.