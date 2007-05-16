Правительство введёт государственные форвардные закупки зерна

Правительство сегодня на заседание одобрило постановление о внедрении государственных форвардных закупок зерна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Документом предусматривается внедрение государственных форвардных закупок зерна и определяется порядок их проведения.

В частности, форвардные закупки предусматривают приобретение зерна у сельскохозяйственных товаропроизводителей в установленный маркетинговый период по фиксированной цене и на условиях авансового платежа в размере 50% от его полной стоимости на момент заключения форвардного биржевого контракта.

Контракт заключается на срок, который не превышает один маркетинговый период.

Аграрный фонд проводит форвардные закупки за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год, в пределах маркетингового периода по минимальным закупочным ценам, но не позже чем за месяц до завершения такого периода, путем заключения на Аграрной бирже между Аграрным фондом и товаропроизводителем контракта, форма которого утверждается Минагрополитики.

Форвардные закупки проводятся по минимальным закупочным ценам, установленным на зерно на соответствующий маркетинговый период.

Объем форвардных закупок определяется, исходя из общего объема формирования Аграрным фондом государственного продовольственного резерва на маркетинговый период.

По мнению специалистов, внедрение государственных форвардных закупок зерна даст возможность обеспечить государственную поддержку производителей этой продукции и страхования экономических рисков, будет способствовать формированию государственного продовольственного резерва для осуществления товарных и финансовых интервенций на организованном аграрном рынке с целью регулирования оптовых цен отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Аграрный фонд в 2007 году сможет впервые перейти на закупки зерна по форвардным контрактам.

Как сообщал УНИАН, правительственный комитет по вопросам аграрной политики на заседании 14 мая поддержал проект постановления Кабинета министров Украины о внедрении государственных форвардных закупок зерна.