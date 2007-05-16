Погода на 17-21 мая

Завтра в западной части Украины будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, кое-где град.

Температура ночью 7-12°, днем 19-24°, в Карпатах 11-16°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометеоцентре.

На остальной территории Украины переменная облачность, без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°, в Крыму и Приазовье местами 30-32°, на побережье морей 20-23°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

18-19 мая - переменная облачность. В западной части 18 мая дожди, грозы, в отдельных районах град, на Прикарпатье ночью местами сильные дожди; 19 мая без существенных осадков; температура ночью 7-12°, днем 18 мая 17-22°, 19 мая 20-25°.

В северных и центральных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, в южной части и восточных областях без существенных осадков; температура ночью 11-16°; днем 27-32°, в центральных и северных областях 21-26°, 18 мая местами 28-30°. Ветер преимущественно северо-западный, на юге и востоке южный, 5-10 м/с.

20-21 мая - сухая жаркая погода с температурой ночью 11-18°, 20 мая в западных и восточных областях местами 8-10°; днем 24-30°, в южной части и центральных областях до 33°, 20 мая в западных областях 22-27°.

В Киеве и области в четверг осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°; по области ночью 11-16°, днем 24-29°.

18-19 мая - переменная облачность. Днем 18 мая и ночью 19 мая местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 21-26°, 18 мая на востоке области до 29°.

20-21 мая - сухая жаркая погода с температурой ночью 13-18°, днем 25-30°.