Донецкий судья врезался в дерево по дороге на встречу с нардепом-регионалом

Состояние судьи Кировского районного суда Донецка Ивана Подолянчука, который сегодня утром попал в дорожно-транспортное происшествие, удовлетворительное. Как сообщает пресс-служба областного ГАИ, И.Подолянчук прошел обследование в больнице.

Как отметили в областном ГАИ, пока нет четкой картины случившегося, "не ясен сам характер аварии, в результате которой ехавший на "Ниве" судья врезался в дерево", сообщает РБК-Украина.

На месте работает оперативно-следственная группа, дело передано в прокуратуру.

В то же время нардеп от Партии регионов Юрий Мирошниченко сегодня должен был встетиться с судьей Подолянчуком. Сайт ПРсообщает, что депутат сегодня утром прибыл в Кировский районный суд г. Донецка с целью прояснить ситуацию на месте в связи с тем, что сотрудники Кировского райсуда вчера, 15 мая, в течение целого дня подвергались давлению со стороны Секретариата Президента в лице заместителя главы Секретариата Игоря Пукшина.

По словам Юрия Мирошниченко, 9:30 он приехал в Кировский райсуд

Донецка и попросил встречи с судьей Иваном Подолянчуком. Однако встреча не состоялась: председатель суда сообщил, что его колега сегодня утром по дороге на работу попал в ДПТ.