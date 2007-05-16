Папиев пошел на попятный, потому что женщины волнуются

Проект Трудового кодекса, подготовленный к рассмотрению во втором чтении в Верховной Раде Украины, не содержит нормы о возможном увольнении беременных женщин в случае нарушения ими трудового законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

По словам министра, «проект Трудового кодекса, проголосованный в первом чтении, содержал статью 286, которая предусматривала возможность увольнения беременных женщин, если они нарушали трудовое законодательство». За этот проект Трудового кодекса проголосовали и 78 депутатов от фракции «Наша Украина», отметил М.ПАПИЕВ.

По его информации, Министерство труда и социальной политики подготовило ко второму чтению предложения, в соответствии с которыми статья 118 запрещает увольнение беременных женщин при любых обстоятельствах.

«В проекте закона на второе чтение не предусмотрена норма об увольнении. Есть полная защита в этом вопросе», - подчеркнул министр.

М.ПАПИЕВ также заявил, что считает аморальными действия оппозиции, направленные на дискредитацию инициатив Министерства труда и социальной политики. «Обвинять меня, когда я инициировал отмену этой нормы… я это выдержу, но волнуются женщины. Никакого ухудшения для беременных женщин не будет», - гарантировал министр.

При этом М.ПАПИЕВ сообщил, что сейчас Министерство труда и социальной политики разрабатывает механизмы для того, чтобы заинтересовать работодателей в приеме на работу женщин. «Механизмы, как заинтересовать работодателя принять на работу беременных женщин, чтобы для них это было более выгодно, чем отказать им в приеме на работу», - сообщил М.ПАПИЕВ.