В Крым приедет дочка Уинстона Черчилля

21 мая одна из дочерей премьер-министра Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах Уинстона Черчилля (Winston Churchill) посетит Ливадийский дворец-музей в Ялте.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Ливадийском дворце-музее.

По информации сотрудников, 21 мая там пройдет прием дочери У.Черчилля по линии Посольства Великобритании в Украине.

Как стало известно УНИАН, в Крым приедет младшая дочь У.Черчилля - леди Мэри СОАМС.

*** 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце проходила Ялтинская (Крымская) конференция глав союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне: премьер-министра Великобритании У.Черчилля, президента США Франклина Рузвельта и советского лидера Иосифа Сталина. В ходе конференции были согласованы планы разгрома гитлеровской Германии, обсужден послевоенный мировой порядок, принято решение о создании ООН и т.д.