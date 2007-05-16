Мельниченко в Борисполе не задерживали, а всего лишь ”углубленно досмотрели”

Государственная пограничная служба Украины опровергает заявление адвоката бывшего майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Павла СЫЧЕВА о задержании его подзащитного в международном аэропорту “Борисполь”.

Об этом идет речь в заявлении отдела по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Госпогранслужбы, переданном УНИАН.

12 мая 2007 г. в аэропорту „Борисполь” на выполнение поручения Службы безопасности Украины от 21 марта 2007 г. должностными лицами Государственной пограничной службы проводился углубленный досмотр паспортного документа гражданина Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, который длился не более 5-ти минут. Официальных заявлений и жалоб на неправомерные действия пограничников не было, сообщает Госпогранслужба.

Также в ведомстве отметили, что в соответствии с действующим законодательством Госпогранслужба Украины постоянно выполняет поручение правоохранительных органов, которые в известной мере ограничивают права и свободы граждан.

Что касается действий пограничных контролеров, то они обязаны проводить углубленный досмотр граждан, транспортных средств и грузов при получении соответствующей оперативной информации или в случае возникновения подозрения, отметили в Госпогранслужбе.

15 мая адвокат экс-майора госслужбы охраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО П.СЫЧЕВ передал УНИАН заявление, в котором речь шла о том, что его клиента в аэропорту “Борисполь” пытались задержать пограничники.

“В аэропорту «Борисполь» сотрудники Государственной пограничной службы Украины по приказу руководства осуществили попытку задержать Николая МЕЛЬНИЧЕНКО во время пересечения украинской границы. Согласно данному приказу, МЕЛЬНИЧЕНКО должен был быть задержан и обыскан”, - в частности шла речь в сообщении.

В то же время сообщалось, что благодаря решительным действиям офицеров СБУ, которые физически охраняют Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, задержание не состоялось и он отбыл к семье в США.

В сообщении также отмечалось, что по поводу инцидента Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил, что по прилету в Украину 21 мая обратится в Генеральную прокуратуру Украины и к Президенту Украины с требованием расследовать данное грубое нарушение своих прав и дать правовую и политическую оценку действиям руководителя Государственной пограничной службы.