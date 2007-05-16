Украина опять может очутиться в черном списке FATF

Украина опять может попасть в „черный список” Международной группы по противодействию отмыванию денег - FATF. Такое предостережение выразил в комментарии для Немецкой волнызаместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Алексей Фещенко.

Фещенко напомнил, что „2006 году FATF даже прекратила процедуру активного мониторинга Украины, то есть у FATF к нам больше не было претензий”. Но за прошлые годы добавились новые рекомендации, требования мирового сообщества относительно противодействия отмыванию грязных денег стали еще более жесткими. Поэтому, продолжил Фещенко, теперь украинское законодательство следует опять приводить в соответствие с этими рекомендациями. Украинские специалисты подготовили соответствующий пакет законопроектов, который уже прошел юридическую экспертизу и был одобрен правительством. Однако, теперь возникла проблема с дееспособностью украинского парламента. Но если рекомендации FATF не будут выполнены в ближайшее время, то Украина, по словам Фещенко, рискует опять попасть в черный список, или по крайней мере поставить отечественные банки в очень невыгодное положение в мире.