В Киеве задержали трех «гастролеров», которые грабили квартиры

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в городе Киеве задержали участников организованной преступной группы с международными связями, которые специализировались на квартирных кражах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, состояла данная ОПГ из трех ранее судимых уроженцев Российской Федерации, которые временно находились в Киеве.

Установлено, что организованная преступная группа относится к категории «гастролеры» и на территории столицы совершала квартирные кражи путем повреждения сердцевины замков на дверях. Также злоумышленники отжимали металлопластиковые окна и проникали в жилье.

При задержании злоумышленники оказали сопротивление работникам милиции.

В отношении фигурантов Голосеевским РУГУ МВД Украины в городе Киеве возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.