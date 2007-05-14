Может ли СНБО заменить правительство?

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Роман ЗВАРИЧ исключает возможность передачи Совету национальной безопасности и обороны Украины функций правительства.

Такое мнение Р.ЗВАРИЧ высказал сегодня в программе «Один за всех» на Первом Национальном телеканале.

«Это исключено, поскольку это не предусмотрено Конституцией», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По его мнению, все предположения на этот счет, высказываемые политиками, не имеют под собой политико-правовых оснований. «Этот вопрос четко урегулирован. И полномочия всех органов (власти) четко определены», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.