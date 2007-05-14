Блок Тимошенко внёс одно изменение в список кандидатов

Съезд Блока Юлии Тимошенко внес изменения в список кандидатов в депутаты Верховной Рады от БЮТ и в программу партии.

Как сообщил журналистам Андрей Шкиль по окончании съезда, 12-м номером избирательного списка БЮТ на выборах в Верховную Раду стал экс-глава исполкома Всеукраинского объединения "Батькивщина" Ярослав Федорчук.

Шкиль также сообщил, что съезд внес изменения в социальную часть программы блока, касающиеся образования и охраны окружающей среды.