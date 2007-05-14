Перед началом курортного сезона милиция зачищает Крым

Крымская милиция в преддверии курортного сезона проводит комплексную оперативно-профилактическую отработку полуострова. Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК.

Для оказания практической помощи крымским правоохранителям на полуостров уже прибыли сотрудники аппарата МВД Украины, а также оперативные сотрудники подразделений милиции специального назначения "Беркут", специального отряда особого назначения "Кобра" и военнослужащие внутренних войск МВД.

"Не секрет, что в летние месяцы население Крымского полуострова увеличивается более чем втрое. Причем едут к Черному морю не только добропорядочные граждане, но и разного толка аферисты и мошенники, желающие поживиться за счет отдыхающих. Именно поэтому основной целью отработки является, прежде всего, обеспечение надлежащего уровня организации охраны общественного порядка и безопасности жителей и гостей полуострова во время летне-курортного сезона", - отмечают в милиции.

Особое внимание правоохранители обратят на места массового отдыха людей (территории санаториев, туристических баз, домов отдыха, кемпингов, детских оздоровительных учреждении). В рамках отработки сотрудники милиции уделяют внимание профилактике правонарушений, раскрытию и расследованию тяжких и резонансных преступлений, выявлению преступлений на приоритетных направлениях экономики, усилению противодействия организованной преступности, незаконному обороту наркотических веществ, торговли людьми, локализации негативных тенденций развития криминогенной ситуации на полуострове.

Милиция Крыма просит граждан с пониманием отнестись к проводимой оперативно-профилактической отработке и сообщать имеющуюся информацию о совершенных либо готовящихся противоправных действиях по телефону доверия в Симферополе (0652) 255-000 либо 02. "Конфиденциальность гарантирована", - отмечает ЦОС.

В крымском Главке МВД напоминают, что согласно распоряжению МВД Украины, в период с 7 по 26 мая на территориях таких регионов, как Автономная Республика Крым и город Севастополь, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Харьковская области, - проводится комплексная оперативно-профилактическая отработка. Оперативно-профилактические мероприятия проводятся в два этапа: подготовительный (с 7 по 11 мая) и практический (с 12 по 26 мая).