Ставнийчук просит СМИ корректнее писать про Центризбирком

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК настаивает на более корректном изложении в СМИ предложений комиссии относительно изменений в некоторые законы Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, некоторые средства массовой информации распространили довольно свободную трактовку постановления Центральной избирательной комиссии „О предложениях относительно проекта Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины” от 10 мая 2007 года. В частности, в многочисленных сообщениях речь шла о том, что „основным пунктом этого постановления ЦИК является обращение к Государственному казначейству с требованием выделить средства на проведение избирательной кампании в трехдневный срок со дня опубликования Указа главы государства о роспуске Верховной Рады Украины. При этом казначейству предлагается принимать такое решение без соответствующего согласования парламента и Кабинета Министров Украины”.

В связи с этим, отмечают в ЦИК, определенные политические силы восприняли эту информацию как попытку Центризбиркома внести в будущем кардинальные изменения в Закон Украины „О выборах народных депутатов Украины” в части их финансирования, что не отвечает действительности.

Заместитель председателя ЦИК М.СТАВНИЙЧУК, которая была докладчиком по этому вопросу во время заседания, отмечает, что одно из полномочий Центральной избирательной комиссии – готовить предложения по совершенствованию законов по вопросам проведения выборов и референдумов в Украине. По ее словам, специалисты Комиссии оперативно наработали предложения с широким перечнем необходимых изменений, которые касаются особенностей проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, и изложили их в форме проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины".

“Среди прочего, - отмечает М.СТАВНИЙЧУК, - этим постановлением ЦИК предлагается внести изменения в раздел ХІ Закона в части, касающейся особенностей финансового обеспечения подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов за счет средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов депутатов”.

При этом она отмечает, что в своих предложениях Комиссия представила только особенности финансового обеспечения, связанные с финансированием внеочередных выборов. Вместе с тем, общий порядок финансирования выборов остается абсолютно неизменным.

М.СТАВНИЙЧУК заявляет, что Центральная избирательная комиссия никоим образом не предлагала отменять часть 1 статьи 48 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", которая предусматривает, что „расходы на подготовку и проведение выборов депутатов осуществляются исключительно за счет средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение выборов народных депутатов”, а также положения статьи 49 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", которые не предлагается изменять.