Милиция назвала виновников аварии Столичного экспресса

Главными виновниками аварии поезда «Столичный экспресс» следствие склонно считать дежурную по станции Россава и электромеханика дистанции пути Киев-пассажирский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины, начальник департамента по охране общественного порядка Василий ФАТХУТДИНОВ.

По его словам, «разумеется, они не хотели, чтобы такое случилось», а хотели пропустить поезд. В то же время В.ФАТХУТДИНОВ отметил, что когда была выявлена неисправность стрелки, «им нужно было предупредить машиниста, но они пытались сами устранить эту неисправность».

Также В.ФАТХУТДИНОВ сообщил, что в настоящее время указанные лица сознались в том, что они делали, и дают показания следствию.

Отвечая на один из вопросов о заявлении отдельных должностных лиц «Укрзализницы» которые связывали аварию поезда с политической ситуацией и называли это терактом, В.ФАТХУТДИНОВ сказал: «оценку выступлениям руководителей я не буду давать, это некорректно».

В то же время он отметил, что сотрудники милиции совместно с другими правоохранительными органами приложили максимум усилий, чтобы установить настоящую причину аварии поезда.

Как сообщал УНИАН, 2 мая вечером в Кагарлыкском районе Киевской области во время прохождения пассажирского поезда №168 «Столичный экспресс» сошли с рельс 1 локомотив и 5 вагонов, из которых 4 пассажирские. Кроме того, были повреждены стрелочный перевод и 200 м путей. Из 510 пассажиров были госпитализированы четверо.

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, которое 2 мая стало причиной схождения с рельс вагонов «Столичного экспресса» (Днепропетровск-Киев).

8 мая Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявил на сессии парламента, что не исключает, что аварии с поездом “Столичный экспресс” и на газопроводе “Уренгой-Помары-Ужгород” были организованы для того, чтобы показать, что «исполнительная власть, правительство не справляются со своими обязанностями».