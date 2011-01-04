Министр туризма Крыма нашел, что показать всему миру

По прогнозу министра курортов и туризма АРК Александра ЛИЕВА, в 2011 году в Крыму ожидают около 6 млн. туристов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма автономии.

"Есть все основания полагать, что благодаря работе правительства Василия ДЖАРТЫ в текущем году, а также мероприятиям, запланированным Советом министров на 2011 год, через 360 дней мы встретим 6-милионного туриста", - считает министр.

Кроме того, по его словам, торжественная встреча юбилейного туриста станет в Крыму традицией. В настоящее время разрабатывается медиа-план на 2011 год, согласно которому предполагается торжественно встречать каждого миллионного туриста, прибывшего в Крым разными видами транспорта. "Это мировая практика, позволяющая не только публично заявить о своем туристическом потенциале, а и подчеркнуть количество туристов, посещающих полуостров", - добавил министр.

По мнению А.ЛИЕВА, это может стать одним из эффективных способов популяризации крымского курорта в мире. "В следующем году мы будем это практиковать. Мы хотим показать всему миру, что у нас развит морской, железнодорожный и другие виды транспорта, посредством которых можно добраться в Крым, - сказал министр. - К примеру, только по морю к нам ежегодно прибывает больше 50 тысяч туристов и порядка 30 тысяч экскурсантов".

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2010 года в международном аэропорту "Симферополь" представители крымской власти торжественно встретили 5,7-милионного туриста. Им стал гражданин Турции Атилла ДОГАН, прибывший в Крым на лечение в один из санаториев города Саки.

Всего в 2010 году Крым посетило 5 млн. 719 тыс. туристов.