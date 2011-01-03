Сегодня на Западе и Юге будет идти снег, а в Крыму - дождь

3 января по прогнозам синоптиков в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Лишь в западной части страны и в южных областях пройдет небольшой снег, в Крыму мокрый снег и дождь. Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах - гололедица. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер западный с переходом днем в южной части в северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, в Карпатах 13-18° мороза, в южных и восточных областях 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Крыму и Приазовье 2-7° тепла.

В Киеве и области - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура в области ночью 7-12°, днем 1-6° мороза. В г. Киеве температура ночью 7-9°, днем 2-4° мороза.