В Ровно в Народном доме накануне 77-й годовщины Голодомора по инициативе областной организации Украинской народной партии открылась выставка «Убиенные голодом: неизвестный геноцид украинцев», подготовленная Международным благотворительным фондом «Украина 3000».

Как сообщила УНИАН председатель областной организации УНП Светлана НИКОЛИНА, эта выставка позже будет показана в учебных заведениях области.

Также завтра, 27 ноября, на площади Независимости в Ровно состоится акция «Зажги свечу» и митинг-реквием, об участии в котором заявили ряд политических и общественных организаций областного центра.

Ожидается, что в мероприятии примут участие также представители городских властей.

Представители областной власти пока публично не заявили о своем участии в мероприятиях, посвященных памяти жертв Голодомора. На сайте ОГА размещено только сообщение об упомянутой выставке в Народном доме.

Вместе с тем, накануне годовщины Голодомора руководству районов, городов, поселков и сел области поступило письмо, подписанное заместителем председателя облгосадминистрации Алексеем ГУБАНОВЫМ, о необходимости организовать скорбные мероприятия и принять в них участие. В частности, речь идет о проведении информационно-просветительских кампаний в СМИ, приспущеннии в этот день государственных флагов, возложении цветов к памятным знакам жертвам Голодомора, проведении минуты молчания, богослужений в храмах и т.д.

«Голодомор - ужасная страница в истории Украинского народа, катастрофа планетарного масштаба», - отмечается, в частности, в письме из ОГА.