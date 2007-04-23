Верховный суд удивил и возмутил Семенюк

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК удивлена и возмущена действиями Верховного суда Украины при рассмотрении дела о законности приватизации 50%+1 пакета акций ОАО «Никопольский завод ферросплавов» и просит Межведомственную комиссию по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий рассмотреть вопрос ОАО "НЗФ" на своем ближайшем заседании.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества.

"Суд лишил государство защиты. Не дал возможности представителям Генпрокуратуры и Фонда защищать интересы государства", - процитировали в пресс-службе слова В.СЕМЕНЮК.

Как отметили в пресс-службе, в соответствии с действующим законодательством, суд кассационной инстанции может рассматривать дело в порядке письменного производства, если ни одна из сторон не ходатайствовала о своем участии в рассмотрении. По информации Фонда госимущества, все стороны по делу заявили о желании участвовать в рассмотрении, однако рассмотрение дела 14 марта состоялось без участия сторон.

По данным пресс-службы, суд также не направил сторонам в установленный законодательством 3-дневный срок с момента подписания копию постановления. "На сегодня как в Фонде, так и в Генпрокуратуре любое решение по обозначенному поводу отсутствует. При этом представители сторон о существовании такого решения узнают из средств массовой информации", - говорится в сообщении.

В связи с этим, по информации пресс-службы, Фонд госимущества обратился в Верховный суд с требованием срочно предоставить постановление Верховного суда от 14 марта.

Как сообщал УНИАН, Судебная палата по административным делам ВСУ 14 марта 2007 года отменила вынесенные в 2005 году судебные решения, признававшие незаконной приватизацию 50%+1 акция НЗФ, и направил дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.

Справка УНИАН. Консорциум «Приднепровье», приближенный к корпорации «Интерпайп», 26 мая 2003 года приобрел 25% госпакет ОАО «Никопольский завод ферросплавов» на приватизационном конкурсе. 15 августа 2003 года консорциум «Приднепровье» приобрел еще один 25% плюс 1 акция пакет, заплатив 205,5 млн. грн. за каждый из пакетов.

Эта покупка была оспорена в суде, в августе 2005 года Высший хозяйственный суд признал незаконной приватизацию 50%+1 акция НЗФ. ПФК "Приднепровье" подало кассационную жалобу на это решение в Верховный суд, однако суд в январе 2006 года отказал в ее удовлетворении.

Фонд госимущества до последнего времени заявлял, что не может вступить в права собственности на акции НЗФ, поскольку акции не переведены на счета Фонда.