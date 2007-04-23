Черновецкому понравилось ”издеваться” над киевлянами

Действующий запрет Леонида Черновецкого на продажу алкогольных напитков в центре столицы может быть продлен и на майские праздники.

Как сообщил ЛигаБизнесИнформ начальник Главного управления Киевской городской государственной администрации (КГГА) Василий Щербенко, сроки в поручении не указаны, поэтому не исключено, что запрет будет продлен и на майские праздники.

По его словам, вероятнее всего, запрет будет снят по окончанию митингов, которые сейчас проводятся в центре Киева.

Продажа алкоголя в центре столицы была временно прекращена в начале апреля.

В частности, по инициативе киевских властей в магазинах по улице Институтской и Банковой были закрыты отделы по продаже спиртных напитков.

Это уже не первый запрет в отношении торговли алкоголем в центре столицы, напоминает Украинская правда.

Так, 1 ноября 2006 г. Киевский городской совет запретил продажу в торговых палатках и киосках на Крещатике алкогольных и слабоалкогольных напитков в стеклянной таре.

Тогда это было связано с обустройством центральной улицы Киева. Запрещалась даже реклама этой продукции в центре Киева, в частности, на конструкциях большого формата.