В Украине ожидается потепление

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков, только днем в Карпатах и Прикарпатье дождь, местами гроза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 13-18° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

25-26 апреля - переменная облачность. Без осадков, только 25 апреля в Карпатах и областях Прикарпатья кратковременные грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в восточной части 1-6° тепла, на поверхности почвы, а 25 апреля местами и в воздухе заморозки 0-3°; днем 16-21° тепла, в Крыму и на Левобережье 13-18°.

27-28 апреля - без осадков, только днем 28 апреля в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 5-12° тепла, днем 17-23°, 27 апреля в восточной части и в Крыму, 28 апреля в западных и северных областях 14-19°.

Днем 29 апреля в восточных, 30 апреля в северных и западных областях небольшие дожди, 1 мая в западной, 2 мая в южной половине, 3 мая в восточных областях умеренные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Понижение температуры ночью до 2-7° тепла, днем до 10-16°, в Закарпатье до 13-18°.

В Киеве и области во вторник ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 14-16° тепла; по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 13-18° тепла.

25-26 апреля - переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°.

27-28 апреля - без осадков. Температура ночью 5-11° тепла, днем 27 апреля 17-22°, 28 апреля 14-19°.