И.о. председателя СБУ готов давать показания относительно дела Станик

Временно выполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заверяет, что возглавляемое им ведомство не давило и не будет давить на судей Конституционного Суда Украины.

Об этом вчера он заявил в интервью “5-му каналу ”, комментируя обвинения о коррупции, которые раздаются последними днями в адрес судьи КС Сюзанны СТАНИК.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКАО, “мы имеем уже свыше 100 народных депутатов, которые в тот или иной способ направили позже (после предания огласке информации относительно С.СТАНИК) свои обращения, наводя новые и новые обстоятельства, новую и новую информацию”.

В то же время В.НАЛИВАЙЧЕНКО, обращаясь к народному депутату Григорию ОМЕЛЬЧЕНКО, попросил его официально сообщить СБУ ту информацию, которую он имеет в своем распоряжении относительно С.СТАНИК. “Поскольку в целом уже складывается более 12 фактов вымогательства объектов недвижимости, которые ставятся под вопрос”, - отметил руководитель СБУ, имея в виду судью КСУ С.СТАНИК.

Вместе с тем, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что в настоящее время материалы, собранные СБУ по вышеупомянутому поводу передано Генеральной прокуратуре Украины и ведомство “готово сотрудничать с ней, как сотрудничает всегда”.

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил готовность в случае необходимости предоставить какие-либо объяснения для Генпрокуратуры по информации, обнародованной им на последней пресс-конференции в Киеве. “Я готов, как и вся Служба безопасности...не просто давать показания, но и в дальнейшем предоставлять процессуальные документы (полученные в ходе проверки обращений 4-х народных депутатов относительно С.СТАНИК – УНИАН)”, - заверил руководитель СБУ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от фракции БЮТ Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил 20 апреля на пресс-конференции, что послал Президенту Украины обращение, в котором просит поручить Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины проверить информацию относительно получения родственниками судьи КС С.СТАНИК земельных участков, недвижимости и автомобилей.

По словам Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, он лично провел депутатское расследование, которым было установлено, что, действительно заместитель председателя КСУ С.СТАНИК, начиная с 2003 года, осуществляла соответствующие финансовые операции относительно приобретения земельных участков и недвижимости в Ялте и Киеве, а также купли 4 дорогих иномарок.

По мнению Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, обнародованная информация, а также выяснены им обстоятельства и факты «дают основания сделать вывод, что в деяниях заместителя председателя КСУ С.СТАНИК просматриваются признаки коррупции».

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также отметил, что соответствующее обращение он послал в Генеральную прокуратуру, СБУ, а также председателю КСУ Ивану ДОМБРОВСКОМУ с просьбой рассмотреть вопрос о возможном отстранении судьи С.СТАНИК от работы до того момента, пока правоохранительные органы не рассмотрят и не дадут соответствующую оценку обнародованной СБУ информации.