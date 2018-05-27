Трудовой кодекс от ПР – возвращение в рабство?

Сегодня в стране готовятся принять новое трудовое законодательство. Напомним, что Украина живет по кодексу законов о труде от 1971 года, впрочем за последние двадцать лет в него было внесено изменений, один перечень которых занимает три страницы. Новый Трудовой кодекс нуждается в формализации и оформлении. Над проектом кодекса с 2008 года работали совместно и представители независимых профсоюзов, и народные депутаты, впрочем последняя его редакция, которую планируют внести в сессионный зал для принятия в целом вызвала очень горячую дискуссию. Председатель Федерации профсоюзов Украины Василий Хара, который является членом парламентской коалиции и соавтором закона, считает проект Трудового Кодекса балансом интересов между работодателем и наемным работником. Представители независимых профсоюзов обвинили авторов – нардепов-регионалов в том, что они изъяли из кодекса все демократические нормы, назвали его сдачей интересов трудового народа. Мы попросили прокомментировать Трудовой кодекс соавтора предыдущих редакций данного закона, представителя независимых профсоюзов, заместителя председателя Национального форума профсоюзов Украины Григория Кабанченко.

Григорий Владимирович, Трудовой кодекс - это новая тема для украинского наемного работника. Какова главная концепция в трудовом законодательстве Европы? Как там определяется баланс интересов между работодателем и наемным работником?

Во всем мире трудовое право основывается на том, чтобы предоставить наемному рабочему такие права и преференции, чтобы он хоть немного поднялся до уровня работодателя. Потому что он априори в значительно худшем положении, чем работодатель. Именно поэтому создаются профсоюзы. Именно поэтому предоставляются преференции наемному работнику. Он не может сам себя защитить, поэтому существует трудовое право. Оно хотя бы как-то может сохранить баланс интересов. Нам, чтобы этот баланс сохранить, необходимо ратифицировать международные конвенции, которые содержат соответствующие предохранители.

Но руководство Федерации профсоюзов в лице Василия Хары (котрый к тому же является соавтором проекта Трудового кодекса) высказывается в таком духе, что если раньше украинское трудовое законодательство содержало перекос в сторону интересов наемного работника, то теперь существует баланс интересов между интересами работодателя и его наемника.

Это – туфта. Эти слова, которые должны служить оправданием сдачи интересов работников, предусмотренной новым Трудовым кодексом. Наемный работник и работодатель - всегда в неравной ситуации. Потому что у работодателя есть все. У него есть средства, есть юридическая служба, есть возможность уволить и наказать наемного работника. У наемного работника есть возможность работать с утра до ночи, создавать объединение и обращаться в суд. При этом эффективность обращения в суды минимальна. Еще существует комиссия по трудовым спорам, куда входили работодатели и представители профсоюзов. Сейчас после вероятного принятия Трудового кодекса ее роль нивелируется.

Я предлагаю: если мы страна переходного периода, где строится такой не очень цивилизованный капитализм, так давайте поставим такой проверенный шлагбаум – ратифицируем Европейскую социальную хартию. Там права работника выписаны на европейском уровне.

Что нового внедряет Трудовой кодекс при формировании трудовых отношений?

Если сейчас все регулируется коллективным договором при участии профсоюзов, то в новом кодексе коллективный договор не обязателен. Работодатель имеет выбор. Либо заключается коллективный договор, либо нормативный акт. Нормативный акт - это договор, которым работодатель сам регулирует все сферы рабочего процесса и взаимоотношений с работником. В части второй статьи 13 проекта Трудового кодекса написано, что работодатель может сам принимать нормативные акты, ни с кем их не согласовывая. И конечно, работодатель будет действовать, исходя из того, что “аз есмь царь”.

Но Василий Хара говорит, что Трудовой кодекс не должен содержать разрешительные нормы, он должен устанавливать нормы, которые содержат запреты.

Простите, что этот Трудовой кодекс запрещает? Ничего. Впрочем, он очень много разрешает. На сегодня все трудовое законодательство мира запрещает видеонадзор за работниками. Потому что есть международная конвенция, которая говорит о праве на частную жизнь. А 28 статья Кодекса прямо предусматривает, что работодатель может осуществлять видеонаблюдение за работником. Причем, если раньше это было запрещено другими законами и соответственно не могло регулироваться КЗОТом, то сейчас это узаконивается. Мы категорически против этого. Человек на рабочем месте выполняет нормы труда, пишет статьи, точит детали, но он не раб. Он может встать. Должен иметь право передохнуть. А это наблюдение может использоваться против работника и служить шантажом.

Идем дальше. Продолжительность рабочего времени. Все международные конвенции утверждают, что как бы там ни было: больше чем 60 часов человек не может работать.

Но Трудовой кодекс содержит соответствующее запрет. Регионалы, как творцы кодекса, ссылаются на статьи 143 и 137, которые говорят, что обычное рабочее время не должно превышать 48 часов на неделю.

Повторю еще раз: Кодекс не содержит никакого запрета, если читать его внимательно и до конца. Кодекс говорит, что максимальная продолжительность ежедневной работы по суммированному учету рабочего времени не должна превышать 12 часов.

Но Василий Хара говорит, что дальнобойщик не может сойти с дистанции из-за того, что у него 8-часовой рабочий день...

Хара не знает, что такое дальнобойщик и европейские конвенции, где выставляются параметры для такой деятельности. Дальнобойщик не только не может работать больше 8 часов, он не должен этого делать. Давайте, еще и водителю маршрутки дадим разрешение работать по 12 часов. Или у нас на дорогах мало трупов?

Но существуют так называемые нетипичные виды деятельности, которые нуждаются в отдельной регуляции и которые не всегда укладываются в восьмичасовой рабочий день.

При всех нетипичных нормах деятельности нельзя работать больше 60 часов в неделю. Мы не ратифицировали международную конвенцию, которая это провозглашает и таким образом даем возможность работать бесконечно. Люди и без того работают круглосуточно.

Насколько я поняла из текста кодекса, если человек работает больше, чем 8 часов в сутки в течение недели, то следующую неделю он может работать меньше, взять выходные или денежную компенсацию...

О какой денежной компенсации вы говорить, если у нас миллиард четыреста гривен – задолженность по зарплате?! Мы же хотим узаконить сорок восемь часов. Из каких средств это будет выплачиваться? Вы верите, что что-то будет выплачиваться?

Но я читала – новый кодекс сохраняет запрет работать больше 48 часов...

Неправда. Давайте читать вместе кодекс (открывает распечатанный законопроект - авт) – 143 статья говорит, что максимальная продолжительность рабочей недели по суммированному учету рабочего времени не должна превышать сорок восемь часов. Но, большая продолжительность работы может устанавливаться коллективным договором. Вы понимаете, что это значит? Что по желанию коллектива” рабочая неделя может длиться семь дней по 24 часа. А если такой договор не заключался, то это может быть установлено нормативным актом работодателя при наличии достаточных оснований. А теперь давайте почитаем о “достаточных основаниях”. “Достаточные основания” это - “при вахтенном методе организации работы, при выполнении работ, которые зависят от климатических условий, и тому подобное”. “И тому подобное”, это гениальное уточнение, которое позволит ввести любые “достаточные основания”, чтобы вынудить человека работать круглосуточно. Весь кодекс выписан так. Первая часть какой-то статьи запрещает, а дополнительные части этой же статьи позволяют этот запрет обходить в законном порядке.

Возвращаясь к продолжительности рабочего процесса... Запомните, “суммированного учтенного рабочего времени” в Украине нет. Кто ведет учет? Кто ведет табель? Кто следит за графиком 8 часов?. Мы живем в реальном времени. И нужно же смотреть все разделы кодекса. Есть нормативный акт (сделанный работодателем) и есть коллективный договор (который может заключаться, но который уже не имеет соответствующей силы). Как вы думаете, какой из настоящих документов будет стоять выше? Однозначно, документ, который введен работодателем. Нормативный акт дает возможность узаконить все, что угодно. Даже бесконечно долгая рабочая неделя. Международные нормы говорят, что человек не может работать 60 часов на неделю. Давайте введем хотя бы этот запрет. Почему не хотим? Объясните - почему? Почему нами не ратифицирована международная хартия, которая содержит прямые запреты работать больше 60 часов. Почему? Вместо этого авторы так красиво сформулировали статьи кодекса, что и филологи и юристы скажут, что сопоставляя его разные нормы, рабочая неделя можно растянуть настолько, насколько захочет работодатель. Человека можно загнать работать в формат 7 дней по 24 часа. И это будет законно. Это и дух и буква этого кодекса. Да, этим новым кодексом мы даем возможность эксплуатировать человека, но давайте хотя бы впишем, что не больше 60 часов в неделю.

Какие еще места Трудового Кодекса вы считаете самыми проблемными?

Всех людей обычно увольняют, предупреждая за два месяца. Но, если предприятие малое, до двадцати людей, то по новому закону, об этом можно предупредить за две недели. То есть это – дискриминация по месту труда. Причем, мы, члены независимых профсоюзов, вместе с ФПУ и парламентариями выбрали несколько норм, которые вводить нельзя, которые за гранью человечности, права и здравого смысла. Это подписали все профсоюзы, которые есть в Украине. Мы хотели оставить права профсоюзов при согласовании и увольнении с работы, внести туда статьи о гарантиях деятельности прав профсоюзов на предприятии, выбросить норму о нарушении прав людей, которые работают на малых и средних предприятиях и статье о видеонадзоре и материальной ответственности. Кроме того, статья 200 проекта дает возможность работодателю отправлять людей в отпуск без сохранения заработной платы. И сейчас есть норма, которая позволяет отправлять людей в отпуск, но при этом человеку следует что-то платить за простои, его следует предупреждать. А здесь просто с сегодня на завтра человека могут отправить в отпуск без сохранения зарплаты и все.

Тот же Хара говорит, что новый кодекс дает людям право на забастовку. ФПУ, восхваляя кодекс, также говорит, что рабочему дается право на дополнительный отпуск.

Право на забастовку у людей было и без Трудового кодекса. Это конституционное право, которое ограничено другими нормативными актами. Но его нельзя реализовать. Процедурную легальную нормальную забастовку невозможно провести, потому что нет регламента ее проведения.

Об отпусках. Знаете, в Украине есть действующий закон об отпусках, который тоже дает право на дополнительный отпуск. Если мне память не изменяет, все редакции данного закона, начиная с 1996 года, давали это право. Это даже смешно комментировать. Трудовой кодекс дает права, которые мы и так имеем, согласно Конституции, но скромно молчит о том, что они отбирают у наемного работника. Трудовой кодекс сейчас защищает права работодателя.

Еще Хара хочет кодексом разделить профсоюзы на "кошерные" и "некошерные". Это голубая мечта всех председателей официальной федерации профсоюзов. Среди авторов закона – его предшественник Стоян.

Представители правящей коалиции по совместительству бывший и нынешний председатели официального профсоюзного движения считают, что их профсоюз наиболее репрезентативен.

На Западе некоторые профсоюзы тоже сотрудничают с властью, но стыдливо, это не випячивается. Такие лидеры точно не являются членами правящей партии, членами президиума. Но на сегодня главная проблема, что Трудовой кодекс, по которому должны жить все люди, официальные профсоюзы вместе с работодателями принимают тихо, без обсуждения, без национальной дискуссии, без учета интересов простого человека. Я считаю, что хотя бы год должны проходить всеукраинские дебаты.

Маша Мищенко