Во Львове маршрутка врезалась в трамвай: двое раненых

Вчера, 26 октября, в 17 часов во Львове на перекрестке проспекта Свободы и улицы Беренды, водитель автобуса “Богдан” не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с трамваем 2-го маршрута.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В результате ДТП двое пассажиров автобуса с телесными повреждениями доставлены в львовскую больницу.