Во Львове маршрутка врезалась в трамвай: двое раненых
12:20, 27 октября 2010Общество
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Травмированные пассажиры - в больнице
Вчера, 26 октября, в 17 часов во Львове на перекрестке проспекта Свободы и улицы Беренды, водитель автобуса “Богдан” не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с трамваем 2-го маршрута.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В результате ДТП двое пассажиров автобуса с телесными повреждениями доставлены в львовскую больницу.
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