20 общественных организаций просят Литвина не допустить языковой войны

11:59, 25 октября 2010
Общество
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Снять с рассмотрения законопроект № 1015-3

Двадцать общественных организаций обратились к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ и народным депутатам с призывом снять с рассмотрения законопроект № 1015-3 "О языках в Украине".

Об этом говорится в совместном обращении общественных организаций к руководителю парламента и народным депутатам, текстом которого располагает УНИАН.

Общественные организации считают, что принятие законопроекта о языках приведет к: поляризации украинского общества по языковому признаку; уменьшению прибылей государства из-за непоступления в бюджет налогов от рекламного рынка и рынка кинопроката; лишению рабочих мест сотен переводчиков, актеров, работников рекламных агентств и одновременному увеличению штата государственных служащих; увеличению государственных расходов на дублирование документооборота на русский язык и оплату труда дополнительных госработников.

Авторы обращения также убеждены, что одобрение законопроекта "О языках в Украине" приведет к “превращению образования в поле бесконечных языковых и политических войн, вызванных обязательным опросом учеников (их родителей) и студентов относительно языка, на котором они хотели бы обучаться”.

По мнению членов общественных организаций, русский язык, которому уделено наибольшее внимание в проекте закона “О языках в Украине”, не нуждается в защите, поскольку во многих статьях действующего Закона Украины “О языках в Украинской ССР” отдельно фиксируются возможности применения русского языка при нежелании или неспособности общаться на украинском. Кроме этого, факты и социологические данные свидетельствуют о доминировании русского почти во всех сферах жизни (прежде всего на телевидении и в интернет-пространстве).

Как отмечается в обращении, “язык – не конфета, которой покупаются выборы. Дымовая завеса в виде проекта закона не сможет компенсировать тех социально-экономических просчетов, которых допустила власть”. “Просим прекратить манипулирование языковым вопросом и динамично преодолевать кризис в продовольственной, производственной, финансовой, жилищно-коммунальной и других материальных сферах”, - отмечают авторы обращения.

Документ поддержали Всеукраинская общественная организация “Не будь равнодушным!”, Всеукраинская ассоциация общественных организаций “Украинский Хельсинский союз по правам человека”, Общественная организация “Фонд “Демократические инициативы”, Международная общественная организация “ИНТЕРНЬЮЗ – Украина”, Союз Украинской Молодежи в Украине, Общественная организация “Украинский научный клуб” и др. Всего обращения поддержали 20 общественных организаций.

Справка УНИАН. В Верховной Раде 7 сентября был зарегистрирован проект закона "О языках в Украине", внесенный представителями большинства Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ.

Формально данный законопроект не делает русский вторым государственным, но предоставляет ему право “свободного функционирования практически во всех сферах деятельности”, что равнозначно официальному статусу.

 

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