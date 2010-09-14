Одесские хакеры воровали с банковских счетов до $500 тысяч в месяц

Работники Антикоррупционного бюро Главного Управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины разоблачили организованную преступную группу из 5 жителей Одессы, которые занимались разворовыванием денежных средств в особо крупных размерах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по оперативной информации установлено, что участники ОПГ с помощью специального оборудования проникали в банковские счета иностранных предприятий, учреждений и организаций и опустошали их. По предварительным данным, месячные «гонорары» хакеров составляли от 300 до 500 тысяч долларов.

Во время проведения обысков в офисных и других помещениях оперативники изъяли серверы, компьютеры, печати, штампы, бланки, платежные карточки, наркотики, оружие, 350 тысяч долларов, фиктивные документы, поддельные паспорта и другие доказательства преступной деятельности группы.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.200 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся мероприятия по выявлению всех обстоятельств преступной деятельности ОПГ и устанавливаются потерпевшие.