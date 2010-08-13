В Нежине вирусная инфекция поразила уже 6 детей и 8 взрослых

В Нежине Черниговской области из детского дома-интерната в реанимационное и инфекционное отделения городской больницы с предварительным диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция» госпитализировано шесть детей и восемь взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

С 7 по 11 августа в доме-интернате, где проживает группа детей (в возрасте от 4 до 18 лет) и молодежная группа (в возрасте от 18 до 35 лет) с тяжелым поражением центральной нервной системы, констатирована смерть четырех детей и одного взрослого человека.

7 августа умер ребенок 2000 г.р., 10 августа – ребенок 1993 г.р., 11 августа умерли двое детей 1993 и 2001 г.р. и один взрослый человек. Тела умерших доставлены в морг Нежинской городской больницы.

В доме-интернате проживает 72 человека.

На месте происшествия работает комиссия Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Черниговской области.