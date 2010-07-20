С повышением цены на газ 60% населения понадобится субсидия

В Донецкой области с повышением с 1 августа цены на газ около 60% населения будут претендовать на получение от государства субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК.

Он напомнил, что цена на газ и тепло для населения зависит от уровня потребления этих услуг: чем большие площади отапливаются, тем больший объем газа потребляется.

А. БЛИЗНЮК объяснил, что в настоящее время в Донецкой области 58,6% населения потребляют за год до 2,5 тыс. кубометров газа, до 6 тыс. кубометров - 38,4%, до 12 тыс. кубометров, - 2,1% и свыше 12 тыс. кубометров - 0,9% населения.

По его словам, эти 58,6% жителей региона, которые составляют «основную массу населения» будут гарантированно получать помощь государства в виде субсидий, а остальная часть населения, имеющая высокие доходы и потребляющая большие объемы услуг, и будут платить больше, соразмерно доходам.

«58,6% населения – это как раз те люди, которые фактически на 100% будут претендовать на субсидии, и они фактически 100% будут защищены государством от повышения цены на газ: и бытовой газ, и тепло, и горячую воду. Все остальные – в зависимости от доходов», - сказал председатель ОГА.

«В области всего лишь 3% людей, которые потребляют до 12 и более тысяч кубов (газа в год) - это богатые, которые будут платить «полным рублем», на них полностью не распространяется схема субсидий, они зарабатывают, они будут платить столько, сколько это стоит, и это самая большая цена», – добавил он.

Также А. БЛИЗНЮК констатировал, что сейчас в области 137 тыс. жителей получают субсидии, у них уже есть все документы для получения этой помощи от государства, поэтому им «практически автоматически будет все пересчитано на увеличение суммы субсидий, и они ничего не потеряют, государство им все 100% компенсирует».

В то же время председатель ОГА прогнозирует, что число людей в области, которые захотят обратиться для получения субсидий в соответствующие государственные органы, в этот раз возрастет в регионе до 0,5 млн. человек.

«На сегодняшний день мы оцениваем, что порядка полумиллиона людей будут обращаться в органы начисления субсидий», - сказал А. БЛИЗНЮК, отметив, что сегодня «все министерства и ведомства ищут варианты, каким образом минимизировать нагрузку на людей» в связи с повышением цены на газ для населения и теплокомунэнерго.