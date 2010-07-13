Следующую партию нефти из Венесуэлы Беларусь будет везти через Эстонию
Диверсификация...
Беларусь будет транспортировать следующую партию венесуэльской нефти через Эстонию.
Об этом сообщает Европейское радио для Беларуси со ссылкой на Белорусские железные дороги.
Как ожидается, пятый танкер с 80 тыс. т нефти из Венесуэлы для Беларуси должен прибыть в третьей декаде июля в эстонский морской порт Мууга.
Очередная партия венесуэльской нефти будет перерабатываться на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе "Нафтан".
Белорусские железные дороги планируют транспортировать очередную партию венесуэльской нефти из Эстонии в Беларусь железнодорожным составом из 22-23 вагонов.
Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. В мае-июле через Одесский торговый морской порт в Беларусь транспортировано 230 тысяч тонн венесуэльской нефти.
Из Одессы нефть транспортируется в Мозырь (Беларусь) железнодорожным транспортом.
Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 29 июня 2010 года заявил о больших рисках при использовании одного маршрута поставки механизма нефти из Венесуэлы в Беларусь.
"Мы начали добывать нефть в Венесуэле и в Иране. Более того, мы пришли к тому, что сегодня уже поставляем нефть из Венесуэлы и довольно успешно перерабатываем ее на наших предприятиях. Сегодня стоит вопрос о надежных поставках нефти в Беларусь с мировых рынков и по разным маршрутам. Мы ни в коем случае не должны повторить ошибку, которая имела место в отношениях с Россией. Поставка с других рынков нефти по одному маршруту также опасна, как сейчас зависимость от одного государства по поставкам углеводородного сырья", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.