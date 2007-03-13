Сибирский тигр в Черногории отгрыз руку матери своего хозяина

Пятилетний сибирский тигр набросился во время кормления на пожилую мать своего хозяина, жителя курортного поселка Сутомор в Черногории Стояна Секуловича, и практически полностью отгрыз ей руку.

"Женщина потеряла много крови и была доставлена в больницу в состоянии болевого шока, но сейчас ее жизнь находится вне опасности", - сообщил местным СМИ главный врач больницы портового города Бар Зоран Сржентич.

В ноябре прошлого года Стоян Секулович привез к себе домой в Черногорию двух сибирских тигров, которых, по его словам, подарили ему знакомые в Боснии. При пересечении боснийско-черногорской границы грузовой автомобиль, в котором находилась клетка с животными, был задержан таможенниками, а новый владелец тигров попал под подозрение в контрабанде.

После длительного разбирательства ему разрешили оставить хищников у себя. Тогда Секулович заявил черногорским СМИ о своем намерении создать в родном поселке домашний зоопарк.

РИА "Новости"