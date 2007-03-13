Вера Ульянченко думает, что у Жовтяка хватит ума

Председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО готова освободить занимаемую должность в случае подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО соответствующего указа.

Об этом она сказала сегодня журналистам, комментируя решение Верховного суда Украины, касающееся восстановления в должности председателя Киевской ОГА Евгения ЖОВТЯКА. «Будет указ Президента – я освобожу свою должность и уйду на другую работу», - сказала она, добавив, что на сегодняшний день в соответствии с действующим указом Президента именно она занимает должность губернатора Киевской области.

Она отметила, что не видела еще решения Верховного суда и выразила мнение, что Е.ЖОВТЯК не пойдет в ее кабинет с требованием освободить его, не имея соответствующего решения главы государства: «Я думаю, что у ЖОВТЯКА хватит ума, чтобы дождаться решения Президента Украины», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.