Блок Тимошенко разъясняет, как действует механизм судебных проволочек

Представитель Блока Юлии Тимошенко Владимир ПИЛИПЕНКО считает, что Блок Леонида Черновицкого подал апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда Киева по делу о законе об императивном мандате местных депутатов с нарушением процессуальных норм и для затягивания рассмотрения дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя сообщение судьи Печерского суда Владимира КАРАБАНЯ об отмене сегодняшнего рассмотрения дела по иску депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Виктора ГРИНЮКА.

“Апелляцию подавал Блок Леонида Черновецкого. Но судья, который дело официально передавал в апелляционный суд, он даже не знает, кто подал апелляцию. Видно, что он передавал ее не по апелляционной жалобе, а по чьему-то устному или письменному сообщению”, - отметил представитель БЮТ.

Исходя из того, что рассмотрения дела нет в расписании заседаний суда, В.ПИЛИПЕНКО допустил, что материалы дела были переданы в апелляционный суд еще вчера, что противоречит законодательству.

“В процессуальном законодательстве предусматривается, что дело передается в апелляцию, когда прошел срок на завершение подачи апелляционных жалоб от всех участников процесса. Поскольку такой срок еще не прошел - он только сегодня должен пройти - то дело, которое передано вчера, было передано с нарушением этого срока, установленного процессуальным законодательством. Таким образом, судьи сознательно идут на нарушение данного закона, совершая другие неправосудные действия. То есть сейчас оно будет гулять курьерами в апелляцию, из апелляции, а между тем и дальше будет существовать запрет Центральной избирательной комиссии совершать любые действия относительно императивного мандата, и дальше ограничивается компетенция всех без исключения зарегистрированных политических партий и избирательных блоков”, - объяснил В.ПИЛИПЕНКО.

По его информации, на сегодняшний день в ЦИК есть документы относительно регистрации новых депутатов от БЮТ, “Нашей Украины” и “Пори-ПРП” вместо тех, полномочия которых были досрочно прекращены. Из-за затягивания рассмотрения дела ЦИК не может принимать никаких решений. “Они (Блок Леонида Черновецкого – УНИАН) хотят создать прецедент, чтобы ЦИК никогда не зарегистрировал новых депутатов”, - подчеркнул В.ПИЛИПЕНКО.

В то же время, по его словам, чтобы дело двигалось дальше, БЮТ намерен со своей стороны также подать апелляцию на постановление Печерского суда, но уже “не фиктивную”, как это сделал Блок Черновецкого. Он проинформировал, что переданное в апелляцию дело по иску В.ГРИНЮКА “фактически содержит заявление о приобщении БЮТ к делу как третьей стороны и об отмене этого же определения в первой инстанции”.

В.ПИЛИПЕНКО напомнил, что депутаты БЮТ уже обратились в Высший совет юстиции с требованием рекомендовать уволить судей, которые занимаются делами, связанными с законом об императивном мандате. На обращение народных депутатов ВСЮ должен предоставить ответ на протяжении десяти дней.

Как сообщал УНИАН, заседание Печерского районного суда Киева по делу о законе об императивном мандате депутатов местных советов не состоялось из-за обжалования Блоком Леонида Черновецкого определения этого же суда, принятого 5 марта по делу по иску депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Виктора ГРИНЮКА.

5 марта Печерский районный суд Киева, рассмотрев исковое заявление депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Виктора ГРИНЮКА, запретил осуществлять ряд действий политическим партиям, избирательным блокам политических партий, Центральной избирательной комиссии и территориальным избирательным комиссиям по отозванию и досрочному прекращению полномочий депутатов местных советов на основе закона об императивном мандате. В связи с этим ЦИК приняла протокольное решение обратиться в Печерский районный суд с просьбой разъяснить порядок выполнения Центральной избирательной комиссией этого постановления.

6 марта Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что намерен на примере своего блока продемонстрировать “абсурдность” закона об императивном мандате.

7 марта состоялось первое заседание Печерского суда по существу относительно закона об императивном мандате. На заседании, которое длилось с 11.00 до почти 19.00, судьи рассмотрели ряд заявлений и ходатайств сторон судебного процесса, после чего в суде был объявлен перерыв до сих пор.

Печерский суд Киева на 13 марта перенес рассмотрение дела по закону об императивном мандате для депутатов местных советов.

В конце прошлой недели БЮТ направил в Высший совет юстиции представление на освобождение за нарушение присяги судей районных судов Киева и Волынской области, запретивших избирательным комиссиям рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов местных советов. Отдельное обращение было также направлено Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Идет речь, в частности, об освобождении судьи Соломенского районного суда Киева Владимира СКОРИКА, судьи Печерского райсуда Владимира КАРАБАНЯ и судьи Любомльского райсуда Волынской области Степана ЧИШИЯ.