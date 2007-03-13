Ющенко нашел 4,5 миллиарда, которые потерял Янукович

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подал в Верховную Раду свой вариант изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

Об этом сообщил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, перед этим Президент направил письмо в правительство и Бюджетный комитет Верховной Рады с предложением подготовить согласованный проект изменения в госбюджет-2007 в связи с повышением минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Но, по словам представителя Секретариата Президента, не удалось достигнуть договоренностей по этому вопросу. «Основное различие двух законопроектов состоит в том, что мы предлагаем не прибегать к увеличению дефицита бюджета, правительство на этом настаивает», - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, в президентском законопроекте оставлены все дополнительные расходы, которые предусмотрены в законопроекте правительства, а также использованы предложения правительства по соответствующему увеличению доходной части бюджета за счет налогов. «В своем варианте законопроекта мы показали, каким методом можно было бы использовать неучтенные правительством источники поступлений для того, чтобы иметь возможность сбалансировать бюджет без увеличения его дефицита», - сказал А.ШЛАПАК.

В частности, Президент в своем проекте указывает на неучтенные правительством источники поступлений, такие как: дополнительные поступления от налога на доходы физических лиц в связи с увеличением минимальной заработной платы и фонда оплаты труда - 1,275 млрд. грн., снижением расходов на жилищные субсидии - 392 млн. грн.

Кроме этого, Президент не видит необходимости в увеличении расходов на выплату Пенсионным фондом на 2,533 млрд. грн., как это предлагает правительство, а наоборот, указывает на то, что возникнут дополнительные поступления в Пенсионный фонд на уровне 3,08 млрд. грн. в связи с увеличением фонда оплаты труда.

Также в президентском законопроекте не включено увеличение на 230 млн. грн. субвенций на развитие инфраструктуры регионов.

Как сообщалось, 7 марта 2007 года Кабинет Министров Украины внес законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». В документе, в частности, предлагается увеличить предельный размер дефицита Госбюджета с 15,7 млрд. грн. до 18,7 млрд. грн.

Справка УНИАН. Президент Украины и Кабинет Министров Украины предлагают увеличить минимальную зарплату с 1 апреля до 420 грн. (с 1 января 2007 года она установлена на уровне 400 грн.), с 1 июня - до 440 грн. и с 1 октября - до 460 грн. Минимальную пенсию по возрасту с 1 апреля предлагается установить на уровне 410 грн., с 1 октября - 415 грн.

Кроме этого, прожиточный минимум с 1 апреля - 525 грн. (с 1 января 2007 года он установлен на уровне 492 грн.), с 1 октября - 532 грн.