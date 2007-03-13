Мороз рассекретил план оппозиции с флагами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО как гарант Конституции не пойдет «на такие авантюры» как роспуск парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ на заседании парламента.

Он отметил, что оппозиция разрабатывает сценарий, чтобы после Согласительного совета на двух рядах, где сидят народные депутаты от фракций БЮТ и «Наша Украина», разложить флаги, и после этого две недели не принимать участия в пленарных заседаниях.

По словам А.МОРОЗА, затем эти фракции планируют призвать В.ЮЩЕНКО ветировать все законы, принятые парламентом без их участия.

А.МОРОЗ предположил, что на основании всего этого Президенту будет предложено издать указ о роспуске парламента.

Председатель ВР выразил убеждение, что Президент Украины как гарант соблюдения Конституции на такой шаг не пойдет. По его словам, для всех этих действий у оппозиции нет никаких оснований.

«Вся эта радикализация к сути происходящего в Украине не имеет никакого отношения, потому что власть работает стабильно, происходит рост объемов производства, рост показателей ВВП и гарантии повышения заработной платы и социальных гарантий», - сказал он.

Народные депутаты из фракции БЮТ в прозрачном пакете принесли в сессионный зал ВР Государственные флаги Украины. Они положили этот пакет на первый ряд фракции БЮТ.

Перерыв для проведения Согласительного совета, объявленный в ВР по требованию фракций БЮТ и “Наша Украина”, еще не закончился.