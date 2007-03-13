ЧП на закарпатской таможне

В Закарпатской области из-за пожара на несколько часов была приостановлена работа контрольно-пропускного пункта (КПП) "Лужанка" Государственной таможенной службы Украины.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера в 1.35 в с.Астей Берегивского района, в помещении электрощитовой КПП произошло короткое замыкание и возник пожар. В результате чрезвычайного происшествия таможня осталась без электроснабжения и был приостановлен пропуск транспорта и людей в Венгрию.

В 6.45 с помощью резервного источника питания работа КПП возобновлена.