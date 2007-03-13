ЧП на закарпатской таможне
09:15, 13 марта 2007Общество
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Пожар остановил работу на несколько часов
В Закарпатской области из-за пожара на несколько часов была приостановлена работа контрольно-пропускного пункта (КПП) "Лужанка" Государственной таможенной службы Украины.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера в 1.35 в с.Астей Берегивского района, в помещении электрощитовой КПП произошло короткое замыкание и возник пожар. В результате чрезвычайного происшествия таможня осталась без электроснабжения и был приостановлен пропуск транспорта и людей в Венгрию.
В 6.45 с помощью резервного источника питания работа КПП возобновлена.
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