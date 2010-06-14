Возле Верховной Рады скандируют «Ходим, где хотим»

Участники акции протеста против принятия законопроекта об ограничении прав граждан на мирные собрания проводят митинг возле Верховной Рады, где проходит Согласительный совет.

Как передает корреспондент УНИАН, они скандируют «Ходим, где хотим». Кроме того, раздаются возгласы «Позор!» и «Нет – принятию законопроекта».

Какое-то время двери, через которые заходят народные депутаты, помощники и журналисты на Грушевского, 18/2, на заседание Согласительного совета, были закрыты на ключ. И только после того, как депутаты стали стучать в двери, двери открыли и появился доступ в помещение.

Как сообщал УНИАН, общественные организации требуют от Верховной Рады Украины не поддерживать во втором чтении проект закона “О порядке организации и проведения мирных мероприятий”.