В Европе говорят, что безвизовый режим зависит от Могилева

Европейская инициатива стабильности (European Stability Initiative) будет лоббировать интересы Украины в Евросоюзе на переговорах по безвизовому режиму. Организация предлагает украинцам воспользоваться опытом балканских стран в визовом диалоге с ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Европейская инициатива стабильности уже несколько лет выступает адвокатом балканских государств в Евросоюзе по вопросам либерализации визового режима. В настоящее время международная организация ищет партнеров в Украине, чтобы помочь и официальному Киеву в переговорном процессе с ЕС об отмене вез.

В интервью DW руководитель проекта «Шенгенский белый список» Европейской инициативы стабильности Александра ШТИГЛМАЕР сказала, что успех Украины относительно безвизового режима зависит, в частности, от людей на ключевых должностях в Брюсселе. Но сам переговорный процесс с Киевом продвигается так быстро, как это разрешают правительства стран - членов Евросоюза. А у них пока нет однозначного решения по украинскому визовому вопросу.

А.ШТИГЛМАЕР отметила, что не все члены ЕС так пессимистически воспринимают Украину и все-таки заинтересованы предоставить стране безвизовый режим. «О Боже, говорят некоторые европейские чиновники, это же нелегальная миграция, организованная преступность. Но у Украины есть шанс опровергнуть опасение и сомнения. Впрочем, все это будет возможно после реформ», - сказала представительница Европейской инициативы стабильности.

Она отметила, что Украине необходимо в первую очередь усовершенствовать паспортную систему, улучшить контроль на границах и серьезно подойти к вопросам нелегальной миграции и борьбы с коррупцией. Решающую роль играют не так политики, как активная позиция Министерства внутренних дел Украины. «Я думаю, что пройдет не так много времени, и Украина окажется в Шенгенском белом списке», - убеждена А.ШТИГЛМАЕР.

Справка УНИАН. Украина начала диалог с Евросоюзом об отмене виз для украинцев в октябре 2008 года.

19 мая 2010 года заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ сообщил журналистам в Брюсселе о том, что Евросоюз готов предоставить Украине План действий по отмене виз, который по своей сути будет похож на "дорожные карты" для стран Западных Балкан.

По его словам, решение о предоставлении Плана действий должно было быть одобрено на заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС 3 июня, после чего сам План действий должен был быть подготовлен к саммиту Украина-ЕС, который состоится в октябре в Брюсселе.

4 июня источники в испанском председательстве в Европейском Союзе и в Еврокомиссии сообщили УНИАН, что Совет ЕС 3 июня не обсуждал вопрос о предоставлении Украине Плана действий по введению безвизового режима и не планирует этого делать в ближайшее время.