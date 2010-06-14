Деятели исскуств призывают Януковича не дать уничтожить украинский дубляж

Украинские деятели исскуства призывают Президента Украины Виктора Януковича не допустить уничтожения украинского дубляжа. Об этом говорится в их открытом обращении к Президенту Украины, текстом которого располагает агентство.

“С большим сожалением констатируем, что сегодня абсолютно безответственными действиями отдельных политиков и должностных лиц поставлено на границу уничтожения настоящее достижение нашей культуры последних лет - украинский дубляж. Украинский не только по языковому признаку, но и по принадлежностью к стране, где он был создан, стране, гражданами которой мы все имеем честь быть”, - говорится в обращении.

Как отмечают деятели исскуства, “украинский дубляж стал настоящим интеллектуальным достижением”. “Причем это общее интеллектуальное достижение, как украиноязычных, так и русскоязычных граждан нашей страны - артистов, режиссеров, переводчиков, которые работали над его созданием, а также зрителей, которые во всех уголках нашей страны сказали украинскому дубляжу дружно “да”, массово посещая кинотеатры”, - отмечается в их обращении.

Согласно обнародованной в обращении информации, после решения Конституционного Суда о переводе иностранных фильмов на украинский язык наблюдался стойкий рост количества зрителей, которые пришли в украинские кинотеатры, развивались сети кинотеатров. Лишь за последнее время новое оборудование, в том числе для просмотра фильмов в формате 3D, было установлено в 40 кинотеатрах. Как отмечается в обращении, безосновательными являются также утверждения о нарушении конституционных прав русскоязычных граждан, поскольку фильмы российского производства, которые демонстрируются с оригинальным российским звуковым сопровождением, занимают не менее 30% украинского кинорынка.

“Сегодня также ни для кого не секрет, что украинское кинопроизводство находится в край запущенном состоянии. В этих условиях именно дубляж стал той школой для молодых актеров, которой они были лишены из-за отсутствия полноценной украинской киноиндустрии. А в условиях малобюджетности украинских театров, в целом работы украинских артистов, дублирование стало для них достаточно существенной материальной помощью”, - отмечается в обращении.

“Учитывая все выше сказанное, просим Вас, господин Президенте, вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения не только отрасли, которая наиболее динамически развивается в сегодняшней Украине, но и значительного интеллектуального достижения, которым является украинский дубляж”, - добавляют деятели исскуства.

Под данным обращением подписались Богдан Жолдак, Анатолий Хостикоев, Богдан Бенюк, Наталия Сумская, Олег Стальчук, Сашко Положинский, Ирэна Карпа, Сергей Фоменко, Виктор Морозов, Дмитрий Добрый-Вечир, Людмила Таран, Лариса Денисенко и многие другие украинские писатели и актеры.

Полный текст обращения