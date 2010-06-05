Клюев: закончились те времена, когда захватывали предприятия

Власть вмешалась в ситуацию, сложившуюся в Запорожье на отвалах промышленных предприятий «Запорожстали» (ЗС), «Днепроспецстали» (ДСС) и Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) в Балке Средней в результате появления на отвалах компании «Деа Рома ЛТД», парализовавшей работу и создавшей угрозу остановки заводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Запорожье первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, отвечая на вопрос, будут ли работать заводы и действительно ли отвалы промпредприятий являются «техногенным месторождением», как настаивает «Деа Рома ЛТД».

«То, что такие градообразующие предприятия (ЗЗФ, ДСС и ЗС – УНИАН) будут работать, – это однозначно. Это позиция как Кабинета Министров, так и местной власти. А вот эти все формулировки – это, скажем так, от лукавого. Закончились те времена, когда захватывали предприятия. Некоторые еще пытаются заниматься рейдерством – у нас были примеры типа «Турбоатома», но здесь очень жесткая позиция Кабинета Министров и Президента – все должно работать, никаких захватов!» – заявил А.КЛЮЕВ.

При этом он обратил внимание на изменения, происходящие сейчас в судебной системе страны с целью обеспечения действительно законного правосудия. «Вчера уже были уволены несколько, скажем так, одиозных судей, которые закон трактовали как хотели. Поверьте мне: еще так пару десятков уволят – и будут приниматься в судах законные решения», – заверил вице-премьер.

Отметим, что лицензию на разработку «техногенного месторождения» компании «Деа Рома ЛТД» выдало Министерство охраны окружающей природной среды именно на основании судебного решения.

На вопрос о том, является ли происходящее в Балке Средней рейдерством, А.КЛЮЕВ ответил: «Знаете, все это – рейдерство» – и подчеркнул, что власть не осталась в стороне от данной проблемы.

«Мы уже давно вмешались», – сказал он в ответ на вопрос, будет ли власть ожидать, когда вопрос по отвалам решиться в судебных инстанциях, или же вмешается в происходящее.

Как сообщал УНИАН, 27 мая во второй половине дня представители компании "Деа Рома ЛТД" заняли цеха «Днепроспецстали» (ДСС), «Запорожстали» и Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), расположенные на территории Балки Средней. В качестве обоснования их появления на территории заводов руководителям меткомбинатов было направлено предписание прокурора Заводского района Запорожья Сергея БОГДАНА, которым требовалось не препятствовать осуществлению компанией "Деа Рома ЛТД" работ на территории "техногенного месторождения в Балке Средней": предприятиям запрещались все виды работ, кроме вывоза в Балку Среднюю шлаков, в том числе переработка собственных отвалов и вывоз переработанного для использования в производственных целях.

На «Днепроспецстали» приходу представителей компании предшествовал визит вооруженных сотрудников милиции, которые вывезли с промполигона завода всех работавших там сотрудников ДСС и службы охраны.

На совместной пресс-конференции представители ДСС, «Запорожстали» и ЗЗФ определили произошедшее с территорий их отвалов как "рейдерский захват под прикрытием правоохранителей", а трудовые коллективы промпредприятий вышли на акции протеста, в ходе которых требовали вернуть шлаковые отвалы меткомбинатов заводам.