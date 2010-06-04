В Николаеве задержали студента-хакера

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали студента одного из николаевских вузов, который распространял компьютерные программные продукты, предназначенные для несанкционированного вмешательства в работу персональных компьютеров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ Украины в Николаевской области.

В момент задержания молодой человек как раз передавал очередному покупателю диск с компьютерной программой-вирусом.

Специалисты по информационной безопасности установили, что имеющаяся на диске программа является вирусом, уничтожающим информацию на персональном компьютере. Изъятые у студента программные продукты направлены для проведения судебно-технической экспертизы.

По факту сбыта изъятых программных продуктов, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области возбудил уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины.