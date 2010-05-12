В Чернобыле показатель заболеваний раком – один из самых низких

В районе Чернобыля показатель заболеваемости раком – один из самых низких в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный онколог Украины, директор Национального института рака Украины Игорь ЩЕПОТИН сегодня на брифинге перед открытием Конгресса директоров онкологических институтов стран СНГ.

По его словам, в Украине долгие годы спекулировали на теме высоких показателей заболеваемости онкологией на территориях Чернобыля. «Однако именно там, а это северо-запад страны, уровень заболеваемости один из самых низких. Такова статистика», - отметил И.ЩЕПОТИН.

Он подчеркнул, чаще всего заболевает раком население восточных и южных регионов, самые же низкие показатели – на севере, западе и в центре Украины.

Он также проинформировал, что в Украине ежегодно заболевает раком 165 тысяч людей, 90 тысяч ежегодно умирает.

«Каждый третий мужчина и каждая пятая женщина имеют шанс заболеть раком. Сегодня на учете состоит около миллиона граждан. Наиболее распространенные онкопатологии у мужчин - рак легкого, желудка, рак предстательной железы, толстой кишки и поджелудочной железы. У женщин - рак молочной железы, толстой кишки и онкогинекология, в частности рак шейки матки», - отметил главный онколог Украины.