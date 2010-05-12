Двое школьников похитили джип

В городе Горловка Донецкой области двое школьников похитили автомобиль Nissan x-trail.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По данным правоохранителей, в Центрально-Городской райотдел милиции г. Горловки обратился 45-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестные незаконно завладели его автомобилем Nissan x-trail. Принятыми мерами сотрудниками ГАИ по «горячим следам» были установлены и задержаны угонщики автомобиля. Ими оказались 14-летний ученик школы-интерната и 12-летний ученик одной из общеобразовательных школ.

Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен владельцу.