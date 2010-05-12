Семиноженко: прежняя власть была равнодушна к памяти Мазепы

Вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО считает, что решение об установке в Киеве памятника Ивану Мазепе должна принимать городская община.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.СЕМИНОЖЕНКО выразил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Это дело общины, если будет принято определенное решение. Смотрите, есть решение Киевсовета, есть улица Мазепы, я бы ее лучше назвал Лаврская или вернул бы другое название, которое было раньше. Это моя личная точка зрения. Все будет в соответствии с законом и Конституцией», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

В то же время вице-премьер выразил удивление безразличием предыдущей власти к другим историческим памятникам, связанным с именем И.Мазепы.

«Есть дом, где он (И.Мазепа) останавливался и некоторое время находился на территории Курской области (Российская Федерация – УНИАН). Я спрашивал губернатора, приезжал ли кто-нибудь туда, интересовался, как восстановить этот исторический памытник? Нет. Ни одного шага не было за все пять лет», - объяснил он.

В.СЕМИНОЖЕНКО также сообщил, что планирует в ближайшее время посетить этот дом. «Я думаю, что мы позаботимся об этом здании, и будет время, мы посетим и посмотрим – можно что-то сделать там или нет», - добавил вице-премьер.

Однако на вопрос журналистов, поддерживает ли он лично установку такого памятника в Киеве, В.СЕМИНОЖЕНКО сказал: «Я равно как не поддерживал запорожский бюст (памятник Сталину – УНИАН), это мое личное мнение, так и это не поддерживаю. Любой спорный вопрос сегодня – он острый и он опасен с точки зрения общественного резонанса. Нужно сейчас объединиться всем вокруг более важных задач, которые стоят перед Украиной, нужно сдвинуть вперед экономику и сделать так, чтобы люди почувствовали, что Украина пошла вперед».