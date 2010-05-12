Зам Черновецкого рассказала, из-за чего страдают киевские врачи

Комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения отмечает необходимость немедленного принятия бюджета столицы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила руководитель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты, и.о. заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Алла ШЛАПАК.

Она отметила, что отсутствие бюджета столицы в основном сказывается на сфере здравоохранения.

А.ШЛАПАК также заявила, что со своей стороны профильная комиссия Киевсовета, которую она возглавляет, приложит все усилия для того, чтобы финансирование столичной медицины в этом году осуществлялось в полном объеме.

«Те дни, которые остались до принятия бюджета, комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты потратит на то, чтобы найти оптимальное решение в вопросе распределения средств бюджета и профинансировать медицинские статьи по максимуму», - подчеркнула она.

«Нам некогда рефлексировать - медицина столицы не может дальше оставаться в неопределенности. Мы не имеем права медлить с принятием решений, ведь это как раз тот случай, когда за цифрами в документе стоят жизни конкретных людей», - добавила А.ШЛАПАК.

Справка УНИАН. В бюджете столицы на 2009 г. на финансирование сферы здравоохранения было предусмотрено 2,6 млрд. грн.