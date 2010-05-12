В Одессе повесился один из членов экипажа «Фаины»

В Одессе покончил с собой один из членов экипажа судна "Фаина". Об этом сообщает 5 канал.

42-летнего токаря-моториста Юрия Лысютина вчера нашли повешенным в собственной квартире его родные. Об этом сообщил матрос "Фаины" Алексей Кочерга.

Он в последний раз общался с погибшим 6 мая.

Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Юрия Лысютина похоронят завтра в Одессе.

Ранее члены экипажа Фаины неоднократно заявляли о невыплатах компенсации за месяцы плена.

Члены экипажа "Фаины», среди которых было 17 украинцев, провели в плену сомалийских пиратов около 4 месяцев.