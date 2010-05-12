В Одессе повесился один из членов экипажа «Фаины»
10:22, 12 мая 2010Общество
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Лысютину было 42 года
В Одессе покончил с собой один из членов экипажа судна "Фаина". Об этом сообщает 5 канал.
42-летнего токаря-моториста Юрия Лысютина вчера нашли повешенным в собственной квартире его родные. Об этом сообщил матрос "Фаины" Алексей Кочерга.
Он в последний раз общался с погибшим 6 мая.
Обстоятельства трагедии пока неизвестны.
Юрия Лысютина похоронят завтра в Одессе.
Ранее члены экипажа Фаины неоднократно заявляли о невыплатах компенсации за месяцы плена.
Члены экипажа "Фаины», среди которых было 17 украинцев, провели в плену сомалийских пиратов около 4 месяцев.
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