В Одессе повесился один из членов экипажа «Фаины»

10:22, 12 мая 2010
Общество
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Лысютину было 42 года

В Одессе покончил с собой один из членов экипажа судна "Фаина". Об этом сообщает 5 канал.

 42-летнего токаря-моториста Юрия Лысютина вчера нашли повешенным в собственной квартире его родные. Об этом сообщил матрос "Фаины" Алексей Кочерга. 

Он в последний раз общался с погибшим 6 мая.

Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Юрия Лысютина похоронят завтра в Одессе.

Ранее члены экипажа Фаины неоднократно заявляли о невыплатах компенсации за месяцы плена.

Члены экипажа "Фаины», среди которых было 17 украинцев, провели в плену сомалийских пиратов около 4 месяцев. 

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