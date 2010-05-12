Киев выплатил 10 млн. долл. по внешнему займу

Киев выплатил 10 млн. долл. по своему внешнему займу 2005 года. Об этом говорится в сообщении банка «Хрещатик», который является ко-менеджером и платежным агентом внешнего займа Киевского городского совета.

Как сообщал УНИАН, столичные власти в 2005 году выпустили облигации на общую сумму 250 млн. долл. под 8% годовых.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составляли 6,009 млрд. грн., обязательства – 5,365 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 3,968 млрд. грн., собственный капитал – 643,981 млн. грн., уставный капитал – 617,76 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Хрещатик» получил 1,955 млн. грн. прибыли. В 2009 году убыток банка составил 86 млн. грн.

Акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.